Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Грокипедия» раскрыла исторические предпосылки начала СВО: о каких преступлениях ВСУ рассказывает сервис Маска

«Грокипедия» раскрыла исторические предпосылки начала спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Сервис «Грокипедия» ИИ-компании xAI миллиардера Илона Маска, в отличие от всем известной онлайн-энциклопедии «Википедия», описывает исторические предпосылки начала проведения спецоперации, а также не умалчивает о военных преступлениях Киева и принудительной мобилизации на Украине. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Как заявлял Маск, разрабатывающая ИИ Grok xAI перепишет «Википедию», исключив запрещенные СМИ, а также представит обновленную версию под названием «Грокипедия».

Статья на «Грокипедии» о проведении спецоперации на Украине начинается с описания исторического фона, а также упоминает принадлежность украинских территорий в разные века. В разделе о возвращении Крыма в 2014 году сервис указывает на то, что население полуострова составляют в основном этнические русские.

Отдельно представлена тема расширения НАТО на Восток. Цитируются слова президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года о том, что альянс «игнорирует интересы России».

«Грокипедия» в материале об украинском конфликте раскрыла также преступления украинских военных, в том числе нападения на мирных жителей, использование живого щита, жестокое обращение с пленными и принудительную мобилизацию.

Напомним, «Грокипедию» запустили накануне. Название сайта произошло от наименования нейросети Grok. Этот чат-бот используется для решения различных задач, в том числе, поиска данных, генерации текстов и другого.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше