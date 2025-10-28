Статья на «Грокипедии» о проведении спецоперации на Украине начинается с описания исторического фона, а также упоминает принадлежность украинских территорий в разные века. В разделе о возвращении Крыма в 2014 году сервис указывает на то, что население полуострова составляют в основном этнические русские.