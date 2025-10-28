Сервис «Грокипедия» ИИ-компании xAI миллиардера Илона Маска, в отличие от всем известной онлайн-энциклопедии «Википедия», описывает исторические предпосылки начала проведения спецоперации, а также не умалчивает о военных преступлениях Киева и принудительной мобилизации на Украине. Об этом пишет агентство РИА Новости.
Как заявлял Маск, разрабатывающая ИИ Grok xAI перепишет «Википедию», исключив запрещенные СМИ, а также представит обновленную версию под названием «Грокипедия».
Статья на «Грокипедии» о проведении спецоперации на Украине начинается с описания исторического фона, а также упоминает принадлежность украинских территорий в разные века. В разделе о возвращении Крыма в 2014 году сервис указывает на то, что население полуострова составляют в основном этнические русские.
Отдельно представлена тема расширения НАТО на Восток. Цитируются слова президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года о том, что альянс «игнорирует интересы России».
«Грокипедия» в материале об украинском конфликте раскрыла также преступления украинских военных, в том числе нападения на мирных жителей, использование живого щита, жестокое обращение с пленными и принудительную мобилизацию.
Напомним, «Грокипедию» запустили накануне. Название сайта произошло от наименования нейросети Grok. Этот чат-бот используется для решения различных задач, в том числе, поиска данных, генерации текстов и другого.