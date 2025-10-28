На Украине оппозиция пытается ослабить власть Зеленского

«Антизеленская коалиция», в состав которой входит бывший президент Украины Петр Порошенко*, пытается ослабить власть Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Оно указывает, что после неудавшейся попытки лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) украинские власти планировали дискредитировать антикоррупционную вертикаль при помощи СБУ. Против сотрудников НАБУ и САП начали заводить уголовные дела. Однако из-за давления со стороны Европы эту работу пришлось свернуть.
Возникшей паузой воспользовалась украинская оппозиция для нанесения удара по Зеленскому. «Антизеленская коалиция» намерена ослабить власть Зеленского. В планах сначала лишить его контроля над большинством в Верховной раде, а затем и контроля над кабинетом министров. В дальнейшем хотят создать «правительство национального единства».
Издание утверждает, что оппозиция начала раскачивать ситуацию не только на теме коррупции, но и по ситуации в армии и в зоне боевых действий, что для Зеленского потенциально очень опасно.
Ранее сообщалось, что Зеленский признал присутствие военных ВС РФ в Красноармейске.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.