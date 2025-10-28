Ричмонд
Бойцы РФ взяли под контроль дорогу Коровий Яр-Карповка под Красным Лиманом

По информации источников, российские военные улучшили тактическое положение под Карповкой.

Источник: Аргументы и факты

На краснолиманском направлении российские подразделения взяли под контроль дорогу между селами Карповка и Коровий Яр, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, переход дороги под контроль войск РФ способствует блокированию ВСУ в обоих селах.

Также сообщается об улучшении российскими военными тактического положения под Карповкой.

Ранее стало известно о взятии подразделениями РФ под огневой контроль дороги между Коровьим Яром и Александровкой.

Также сообщалось, что российские бойцы перерезали трассу Красный Лиман — Северск.