Япония подарит США 250 деревьев сакуры и фейерверк

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарит 250 цветущих вишневых деревьев и фейерверк Вашингтону к 250-летию Соединенных Штатов, которое будет отмечаться 4 июля 2026 года, материал из New York Post перевел aif.ru.
«Чтобы провести великолепный праздник, мы подарим Вашингтону, округ Колумбия, 250 вишневых деревьев. Кроме того, насколько я понимаю, фейерверки из Японии, из префектуры Акита, будут показаны в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 июля следующего года», — заявила Такаити.
В 1912 году Япония передала США более 3000 вишневых деревьев во время президентства Говарда Тафта — факт, который празднуется каждую весну на Фестивале цветения сакуры в Вашингтоне.
Ранее Такаити подарила президенту США Дональду Трампу клюшку «паттер», принадлежавшую ныне покойному главе японского правительства Синдзо Абэ.