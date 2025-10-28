Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония подарит США 250 деревьев сакуры и фейерверк

Япония сделает подарок США к 250-летию страны.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарит 250 цветущих вишневых деревьев и фейерверк Вашингтону к 250-летию Соединенных Штатов, которое будет отмечаться 4 июля 2026 года, материал из New York Post перевел aif.ru.

«Чтобы провести великолепный праздник, мы подарим Вашингтону, округ Колумбия, 250 вишневых деревьев. Кроме того, насколько я понимаю, фейерверки из Японии, из префектуры Акита, будут показаны в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 июля следующего года», — заявила Такаити.

В 1912 году Япония передала США более 3000 вишневых деревьев во время президентства Говарда Тафта — факт, который празднуется каждую весну на Фестивале цветения сакуры в Вашингтоне.

Ранее Такаити подарила президенту США Дональду Трампу клюшку «паттер», принадлежавшую ныне покойному главе японского правительства Синдзо Абэ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше