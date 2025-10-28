Анна Минькова ушла с поста вице‑губернатора Кубани

Анна Минькова родилась в 1978 году в посёлке Тлюстенхабль Теучежского района Республики Адыгея. Получив диплом журналиста в Кубанском государственном университете, она начала профессиональный путь в 1999 году как корреспондент ГТРК «Кубань». В 2004 году перешла на государственную службу в администрацию Краснодарского края, где последовательно занимала должности советника, а затем руководителя подразделений, отвечающих за информационную политику и социальную сферу.