Анна Минькова ушла с поста вице‑губернатора Кубани

В администрации Краснодарского края произошли значимые кадровые изменения: вице‑губернатор Анна Минькова покинула свой пост. Она курировала социальный блок региона и занимала должность заместителя главы края более 10 лет — с апреля 2015 года.

Источник: Freepik

О своём решении Минькова сообщила в личном Telegram‑канале, подчеркнув, что оно принято осознанно и продиктовано внутренними убеждениями.

Анна Минькова родилась в 1978 году в посёлке Тлюстенхабль Теучежского района Республики Адыгея. Получив диплом журналиста в Кубанском государственном университете, она начала профессиональный путь в 1999 году как корреспондент ГТРК «Кубань». В 2004 году перешла на государственную службу в администрацию Краснодарского края, где последовательно занимала должности советника, а затем руководителя подразделений, отвечающих за информационную политику и социальную сферу.