ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду с западной артиллерией, включая HIMARS

Подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ переброшены в Сумскую область. Бригада оснащена западными образцами техники, включая шведские и немецкие самоходные артиллерийские установки, а также американские РСЗО HIMARS. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В Сумскую область переброшены подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Бригада оснащена западными образцами артиллерии: шведскими САУ Archer, немецкими PzH2000 и американскими РСЗО HIMARS. Переброска позволяет украинским силам усилить позиции в Сумской области за счёт техники, полученной от стран НАТО.

Ранее в Сумской области на передовую был переброшен новый батальон ВСУ, сформированный в составе 47-й отдельной механизированной бригады. Военнослужащие 98-го батальона уже выполняют боевые задачи, хотя до сих пор не получили денежного довольствия. При этом командование украинских войск продолжает перебрасывать резервы в регион, несмотря на задержки с финансированием.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

