Ранее в Сумской области на передовую был переброшен новый батальон ВСУ, сформированный в составе 47-й отдельной механизированной бригады. Военнослужащие 98-го батальона уже выполняют боевые задачи, хотя до сих пор не получили денежного довольствия. При этом командование украинских войск продолжает перебрасывать резервы в регион, несмотря на задержки с финансированием.