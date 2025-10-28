NYT: Си Цзиньпин попытается убедить Трампа ослабить поддержку Тайваня

Издание напомнило, что «Трамп уже жаловался на то, что Тайвань слишком мало тратит на свои военные расходы и несправедливо удерживает лидерство в производстве полупроводников». Кроме того, США обложили остров новыми пошлинами и «свернули некоторые отношения с Тайванем». Учитывая эти факты, и то, что Трамп в ходе встречи с Си Цзиньпином «хочет сосредоточиться на торговле», цели китайского лидера, продолжает NYT, могут быть частично достигнуты. Газета полагает, что Си Цзиньпин, «по всей видимости, хотел бы услышать от Трампа заявление о том, что США не поддерживают независимость Тайваня». Такое заявление будет перекликаться с заявлениями предыдущих американских администраций, отмечает издание, но для Пекина будет важно услышать это и от Трампа.