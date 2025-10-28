В Крыму назначили министра транспорта

«На должность министра транспорта Республики Крым назначен Арсений Дмитриевич Козловский. Соответствующий указ размещен на официальном портале Правительства Республики Крым. Желаю Арсению Дмитриевичу успехов и плодотворной работы!», — говорится в публикации.
Козловский в 2003—2013 годах служил в органах безопасности РФ.
В 2014—2017 годах работал директором Комбината по благоустройству и ресурсно-снабжающему хозяйству в подмосковном Одинцово.
В 2018—2020 годах — гендиректор Омского завода металлоконструкций.
В 2020—2022 годах работал заместителем главы городского округа Дзержинский Московской области, затем — замглавы городского округа Истра в Подмосковье.
С июня 2024 года — заместитель министра, с декабря 2024 года — первый замминистра транспорта Республики Крым.
В начале августа 2024 года в отставку с поста министра транспорта Крыма ушел Николай Лукашенко. После этого временно исполняющими обязанности были Дмитрий Могилевский и Людмила Олейник.