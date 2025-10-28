Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму назначили министра транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма возглавил Арсений Козловский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«На должность министра транспорта Республики Крым назначен Арсений Дмитриевич Козловский. Соответствующий указ размещен на официальном портале Правительства Республики Крым. Желаю Арсению Дмитриевичу успехов и плодотворной работы!», — говорится в публикации.

Козловский в 2003—2013 годах служил в органах безопасности РФ.

В 2014—2017 годах работал директором Комбината по благоустройству и ресурсно-снабжающему хозяйству в подмосковном Одинцово.

В 2018—2020 годах — гендиректор Омского завода металлоконструкций.

В 2020—2022 годах работал заместителем главы городского округа Дзержинский Московской области, затем — замглавы городского округа Истра в Подмосковье.

С июня 2024 года — заместитель министра, с декабря 2024 года — первый замминистра транспорта Республики Крым.

В начале августа 2024 года в отставку с поста министра транспорта Крыма ушел Николай Лукашенко. После этого временно исполняющими обязанности были Дмитрий Могилевский и Людмила Олейник.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше