Спикер Заксобрания провел прием граждан по личным вопросам

По всем обращениям, поступившим в ходе приема, даны соответствующие поручения ответственным лицам. «Работа с обращениями граждан — одно из важных направлений деятельности депутатского корпуса. Наша цель — не просто реагировать на отдельные случаи, но и выявлять общие тенденции, разрабатывать четкие алгоритмы действий и, что самое главное, информировать население о том, куда и как обращаться за помощью», — отметил спикер ЗС.