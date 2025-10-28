Спикер Заксобрания провел прием граждан по личным вопросам

IrkutskMedia, 28 октября. Председатель Законодательного собрания Приангарья Александр Ведерников провел в Иркутске прием граждан по личным вопросам. Обращения касались капитального ремонта многоквартирных домов и качества работы коммунальных служб в зимний период.
Один из обратившихся выразил обеспокоенность качеством уборки городских дорог в зимний период. Он указал на конкретные участки, которые требуют более тщательного обслуживания. В частности, это дорога, ведущая в школу № 64 в микрорайоне Приморский. Александр Ведерников отметил, что вопрос находится на контроле администрации Иркутска. К его решению также подключат депутата городской думы, представляющего данный округ.
Жительница областного центра обратила внимание на необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором она проживает. По ее словам, аналогичные работы уже выполнены в соседних домах. Ей сообщили, что уже разработана проектно-сметная документация, начало ремонтных работ запланировано на май 2026 года.
По всем обращениям, поступившим в ходе приема, даны соответствующие поручения ответственным лицам. «Работа с обращениями граждан — одно из важных направлений деятельности депутатского корпуса. Наша цель — не просто реагировать на отдельные случаи, но и выявлять общие тенденции, разрабатывать четкие алгоритмы действий и, что самое главное, информировать население о том, куда и как обращаться за помощью», — отметил спикер ЗС.
Он также отметил, что депутатский корпус активно осваивает новые форматы коммуникации, внедряет современные инструменты, позволяющие учитывать обращения граждан, поступающие в том числе через социальные сети.