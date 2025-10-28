Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны «Герань-2» нанесли удары по целям в Черниговской области

Беспилотники-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по целям в Чернигове, Сновске и Новгороде-Северском. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Источник: Life.ru

ВС России наносит удары по целям в Чернигове. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.

В результате атаки в Чернигове прогремели мощные взрывы, возник пожар, а также зафиксированы перебои с интернетом и связью. Удары вызвали значительные разрушения инфраструктуры, что привело к нарушению коммуникаций в поражённых районах.

Ранее сообщалось, что российские военные смогли установить контроль над большей части Красноармейска. Тем не менее военные операции продолжаются, на направлении данной территории происходят ожесточённые бои.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.