В Молдавии заявили об ухудшении ситуации в стране

КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Власти Молдавии должны осознать, что отсутствие диалога с обществом и оппозицией ухудшает ситуацию в стране, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло.
«Главный урок правящей партии за последние четыре года — отсутствие диалога: ни с людьми, ни с оппозицией, ни с бизнесом. Это привело к ухудшению ситуации в стране. Даже формальная победа на выборах показала недовольство большинства граждан», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что рассчитывает на рациональный подход и изменение мышления парламентариев. «Если вы в политике, значит должны решать проблемы людей вместе. Большинство из них общие — независимо от взглядов и идеологии. Поэтому нужно сосредоточиться на реальных проблемах и искать решения», — отметил Стояногло.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.