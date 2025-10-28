Путин подписал закон о специальном регулировании торговли в «Сириусе»

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок регулирования торговли и сферы услуг на федеральной территории «Сириус». Документ опубликован на официальном портале правовой информации и предусматривает создание инновационной потребительской среды для жителей и гостей территории.
Согласно новому закону, местные власти получат широкие полномочия по регулированию рынков, ярмарок, нестационарной торговли и внедрению передовых технологий. В частности, речь идет о применении роботизированного обслуживания, искусственного интеллекта, биометрии и цифрового рубля.
Целью инициативы является формирование комфортной потребительской среды для резидентов «Сириуса», включая учащихся фонда «Талант и успех», Научно-технологического университета «Сириус» и Президентского лицея.
«Сириус» станет полигоном для апробации новых моделей организации торговли и сервисных услуг. Планируется, что успешные практики, отработанные на федеральной территории, в дальнейшем будут масштабированы и внедрены в других регионах России.