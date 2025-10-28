Лукашенко напомнил Чехии о перспективах белорусско-чешского взаимодействия

Александр Лукашенко от имени всех белорусов и себя лично направил поздравления народу Чехии по случаю национального праздника — Дня возникновения независимого чехословацкого государства.
В своем обращении белорусский лидер отметил неоднозначность истории взаимоотношений двух стран, подчеркнув: «Отношения между нашими странами переживали как времена подъема, оживления политических, деловых и культурных контактов, так и периоды регресса. Однако положительного было больше и потенциал белорусско-чешского взаимодействия далеко не исчерпан».
Президент Беларуси выразил оптимизм относительно перспектив белорусско-чешских отношений, надеясь, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, в скором времени удастся преодолеть текущие трудности.
«Беларусь всегда открыта для конструктивного сотрудничества с Чехией по всем направлениям взаимного интереса на принципах партнерства, доверия и равноправия», — подчеркнул глава государства.
В завершение поздравления Александр Лукашенко пожелал жителям Чехии мира, согласия и благополучия.