Полпред Артем Жога вручил орден Почета спикеру свердловского парламента Людмиле Бабушкиной

Стоит отметить, что она является депутатом с 2000 года, с 2007 года она возглавляла Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, а с 2011 года занимает пост председателя Законодательного Собрания региона. Ей присвоены звания Почетного гражданина городских округов Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым, Пышма, а также Камышловского муниципального района. Кроме того, спикер награждена орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по указам президента России.