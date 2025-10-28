Полпред Артем Жога вручил орден Почета спикеру свердловского парламента Людмиле Бабушкиной

Госнаграда была присуждена спикеру в июле 2025 года на основании Указа главы РФ за значительные достижения и многолетний плодотворный труд. Людмила Бабушкина выразила благодарность президенту Владимиру Путину, полпреду Артему Жоге и губернатору Свердловской области Денису Паслеру за высокую оценку своей работы.
«Благодаря слаженной работе депутатов Законодательного Собрания нам удалось добиться результатов, которыми можно гордиться в сфере законодательства. Президент России ставит перед нами ответственные задачи в законотворческой деятельности, направленные на реализацию стратегии национального развития и национальных проектов. И только в тесном взаимодействии с исполнительными органами власти, учитывая потребности и проблемы наших избирателей, мы сможем эффективно решать эти задачи», — отметила Людмила Бабушкина.
Стоит отметить, что она является депутатом с 2000 года, с 2007 года она возглавляла Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, а с 2011 года занимает пост председателя Законодательного Собрания региона. Ей присвоены звания Почетного гражданина городских округов Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым, Пышма, а также Камышловского муниципального района. Кроме того, спикер награждена орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по указам президента России.
Как писал «ФедералПресс», ЦИК РФ высоко оценил избирательное законодательство Свердловской области.