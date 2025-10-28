Вакантный мандат депутата заксобрания Прикамья перейдет к руководителю исполкома «Единой России»

Как сообщает пресс-служба краевых единороссов, такое решение принято на прошедшем заседании регионального политсовета.
Господин Григорьев избирался в 2021 году в парламент по спискам «Единой России», и, таким образом, его мандат станет вакантным. В сентябре 2025 года указом губернатора Дмитрия Махонина он был назначен сенатором РФ от Пермского края.
