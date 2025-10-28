Столтенберг заявил, что отказал Зеленскому в помощи, опасаясь войны с Россией

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он [Зеленский] умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство [над Украиной] Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне», — объяснил Столтенберг.