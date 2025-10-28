Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо Момотова секретарем пленума Верховного суда избран судья Зателепин

Новым секретарем пленума Верховного суда РФ избран судья Олег Зателепин. Постановление принял пленум под председательством главы суда Игоря Краснова.

Источник: РИА "Новости"

Олег Зателепин имеет высший квалификационный класс судьи, доктор юридических наук, профессор. Судья ВС с 2014 года, работает в коллегии по уголовным делам. В конце 2022 года был избран в состав Высшей экзаменационной комиссии, которая принимает экзамен кандидатов на должность судей.

Пост секретаря пленума ВС стала вакантной после ухода в отставку в прошлом месяце Виктора Момотова, занимавшего пост с 2013 года. В отношении Момотова Генпрокуратура подала иск об изъятии активов, в том числе, у аффилированных с лиц.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше