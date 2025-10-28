Вместо Момотова секретарем пленума Верховного суда избран судья Зателепин

Олег Зателепин имеет высший квалификационный класс судьи, доктор юридических наук, профессор. Судья ВС с 2014 года, работает в коллегии по уголовным делам. В конце 2022 года был избран в состав Высшей экзаменационной комиссии, которая принимает экзамен кандидатов на должность судей.
Пост секретаря пленума ВС стала вакантной после ухода в отставку в прошлом месяце Виктора Момотова, занимавшего пост с 2013 года. В отношении Момотова Генпрокуратура подала иск об изъятии активов, в том числе, у аффилированных с лиц.
Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.Читать дальше