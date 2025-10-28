Как Трамп помог партии президента Аргентины победить на выборах

Главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев считает, что соглашения с другими странами о предоставлении кредитов в валюте для поддержки союзников Трамп заключать не будет. Эксперт объясняет поддержку Аргентины важностью Латинской Америки для Белого дома. Вашингтон стремится закрепить свое влияние в этом регионе. «Кнут и пряник везде. Венесуэле — первое. Аргентине — второе», — резюмировал Васильев в беседе с «Ведомостями».