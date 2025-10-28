Как Трамп помог партии президента Аргентины победить на выборах

Сам Милей по итогам выборов пообещал, что с парламентским большинством сосредоточится на проведении реформ, чтобы обеспечить стране и ее гражданам экономическое благополучие.
Глава рейтингового агентства Argentine Zuban Cordoba Густаво Кордоба считает, что победа президентской партии в парламенте свидетельствует о стремлении жителей страны к стабильности. Он объяснил агентству Reuters, что аргентинцы опасаются, что при отсутствии поддержки у Милея страну ждут экономические проблемы, которые сотрясали ее ранее, рассказали «Ведомости».
Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский в разговоре с «Ведомостями» выразил уверенность, что победа Милея основана на качественной избирательной компании, основанной на признании прошлых ошибок и напоминании аргентинцам о прошлых экономических кризисах при других президентах.
Поддержку Милею на выборах в парламент также оказал американский президент Дональд Трамп. Политик поздравил коллегу с успехом пропрезидентской партии. «Он был сильным победителем. Он получил много помощи от нас. Я выразил ему поддержку. Но было неожиданно увидеть такую победу», — цитирует слова хозяина Белого дома «Интерфакс».
Договор о предоставлении кредита Аргентине был подписан центробанком латиноамериканской страны и министерством финансов США 20 октября, незадолго до проведения парламентских выборов. Причем Трамп обратил внимание, что финансовая поддержка латиноамериканской страны будет зависеть от итогов голосования 26 октября, сообщило агентство «Интерфакс».
Павел Дубравский уверен, что именно договор между Трампом и Милеем стал основой выбора аргентинцев на голосовании. «Можно было понять, что ситуация изменилась после анонса своп-сделки», — цитируют эксперта «Ведомости».
Населению дали понять, что соглашение между США и Аргентиной позволит стабилизировать курс аргентинского песо. При этом условия договора между странами не разглашаются.
В США помощь Трампа Милею критикуют представители Демократической партии. Политики-конгрессмены обвиняют республиканца в стремлении обеспечить Милея победой, а не оздоровить экономику Аргентины. Ряд соратников Трампа по партии также выступают против открытия своп-линии для соседней страны.
Главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев считает, что соглашения с другими странами о предоставлении кредитов в валюте для поддержки союзников Трамп заключать не будет. Эксперт объясняет поддержку Аргентины важностью Латинской Америки для Белого дома. Вашингтон стремится закрепить свое влияние в этом регионе. «Кнут и пряник везде. Венесуэле — первое. Аргентине — второе», — резюмировал Васильев в беседе с «Ведомостями».