В Татарстане введены новые меры поддержки семей с детьми

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда РТ.
Первое нововведение — единовременная выплата 100 тысяч рублей беременным женщинам, обучающимся по очной форме. Выплату смогут получить граждане России, проживающие в Татарстане и состоящие на учете по беременности после 12-й недели. Заявление необходимо подать в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства.
Вторая мера — компенсация 30% стоимости обучения детей из многодетных семей в средних профессиональных образовательных организациях на очной форме. Заявки можно будет подать с 1 ноября 2025 года, а компенсация распространяется на обучения, начавшиеся с 1 сентября 2025 года. Обратиться за выплатой может один из родителей либо сам студент, если ему от 18 до 23 лет.
Третье направление — запуск пилотного проекта по созданию пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, которые откроются на базе центров соцобслуживания. Родители, воспитывающие малышей до 1,5 лет и соответствующие ряду социальных критериев (студенты образовательных организаций профессионального или высшего образования очной формы обучения в возрасте до 25 лет включительно; многодетные семьи в возрасте до 30 лет включительно; одинокие родители получающие ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка), смогут временно и на безвозмездной основе получить такие предметы, как коляска, кроватка, ходунки, санки-коляска и другие, а также получить консультации по их эксплуатации. После окончания использования вещей родители будут обязаны вернуть предметы в хорошем состоянии.
Ожидается, что новые меры существенно повысят социальную защищённость семей с детьми и позволят молодым семьям легче справляться с первыми трудностями родительства.