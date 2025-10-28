В Татарстане введены новые меры поддержки семей с детьми

Третье направление — запуск пилотного проекта по созданию пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, которые откроются на базе центров соцобслуживания. Родители, воспитывающие малышей до 1,5 лет и соответствующие ряду социальных критериев (студенты образовательных организаций профессионального или высшего образования очной формы обучения в возрасте до 25 лет включительно; многодетные семьи в возрасте до 30 лет включительно; одинокие родители получающие ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка), смогут временно и на безвозмездной основе получить такие предметы, как коляска, кроватка, ходунки, санки-коляска и другие, а также получить консультации по их эксплуатации. После окончания использования вещей родители будут обязаны вернуть предметы в хорошем состоянии.