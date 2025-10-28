Заксобрание одобрило переназначение Старкова главой Минфина Свердловской области

28 октября прошло 48 заседание Законодательного собрания Свердловской области. На нем рассматривали вопрос о переназначении Александра Старкова на пост министра финансов региона. Он занимает этот пост с 2021 года. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру на пост министра.
— Под руководством Александра Сергеевича успешно организована работа по реализации государственной политики в сфере бюджета налогов и межбюджетных отношений. Он использует системный подход и командный стиль работы, — отметил заместитель губернатора Свердловской области — руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства региона Сергей Никонов.
Напомним, что на заседании Заксобрания также выберут главу комитета по экологии Свердловской области. Ранее эту должность занимал Сергей Никонов, но 25 сентября он сложил свои полномочия в связи с переходом на новое место работы.