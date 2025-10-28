Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане — Токаев

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. В Акорде встретили президента Финляндии Александра Стубба, который приехал в Казахстан с официальным визитом.
Традиционно гостя приняли с оркестром, гимном и знакомством с казахстанскими министрами. Представили и Токаеву финскую делегацию.
Затем состоялись переговоры лидеров двух стран. Как заявил Касым-Жомарт Токаев, визит президента Финляндии имеет особое значение.
«Это важное и во многом прорывное событие, которое придаст новый импульс развитию двусторонних связей. Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан», — отметил Токаев.
Также он сообщил, что примет участие в казахстанско-финском бизнес-форуме, который инициировал Стубб.
«Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане — наш народ с уважением относится к Вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, что Ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами», — сказал Токаев.
В ответ президент Финляндии отметил, что это его третий визит в Казахстан.
«Впервые мы с вами встречались в 2008 году, когда я занимал пост министра иностранных дел, а Вы были Спикером Сената», — напомнил Стубб Токаеву.
Также Александр Стубб сообщил, что его сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Упомянул он и вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов, подчеркнул президент Финляндии.