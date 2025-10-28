Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане — Токаев

«Это важное и во многом прорывное событие, которое придаст новый импульс развитию двусторонних связей. Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан», — отметил Токаев.