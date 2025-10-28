СВР: Макрон грезит военной интервенцией на Украину

«На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ», — отметили в СВР. По данным службы, Генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.