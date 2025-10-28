Ричмонд
СВР: Макрон грезит военной интервенцией на Украину

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, провалившись как политик, грезит военной интервенцией на Украину, чтобы войти в историю в качестве полководца. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.

Источник: Reuters

«Наполеон, Карл XII, Макрон — траектория падения. По поступающей в СВР информации, президент Франции Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», — указывается в сообщении.

«На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ», — отметили в СВР. По данным службы, Генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

