Сочинский депутат обвинил власти в бездействии: «0 рублей 0 копеек»

По его данным, комитет по вопросам окружающей среды Горсобрания взял ситуацию под депутатский контроль и пообещал разобраться, как и с проблемами вывоза мусора с контейнерных площадок. Александр Звягин сообщил, что в ближайшее время предоставит избирателям подробную информацию о перспективах решения вопроса.