Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сочинский депутат обвинил власти в бездействии: «0 рублей 0 копеек»

СОЧИ, 28 октября, ФедералПресс. Депутат горсобрания Сочи Александр Звягин возмутился, что Хостинский район не смог освоить огромные деньги на озеленение.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«К сегодняшнему дню из 95 миллионов рублей рублей, выделенных бюджетом на компенсационное озеленение в отношении территории зеленых насаждений общего пользования, израсходовать на эти цели… 0 рублей 0 копеек», — заявил депутат.

Депутат говорит об администрации Хостинского района, которая не израсходовала выделенные средства.

По его данным, комитет по вопросам окружающей среды Горсобрания взял ситуацию под депутатский контроль и пообещал разобраться, как и с проблемами вывоза мусора с контейнерных площадок. Александр Звягин сообщил, что в ближайшее время предоставит избирателям подробную информацию о перспективах решения вопроса.

Накануне «ФедералПресс» писал, что Анапу продолжают отчищать от нефти.