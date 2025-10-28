Сочинский депутат обвинил власти в бездействии: «0 рублей 0 копеек»

«К сегодняшнему дню из 95 миллионов рублей рублей, выделенных бюджетом на компенсационное озеленение в отношении территории зеленых насаждений общего пользования, израсходовать на эти цели… 0 рублей 0 копеек», — заявил депутат.
Депутат говорит об администрации Хостинского района, которая не израсходовала выделенные средства.
По его данным, комитет по вопросам окружающей среды Горсобрания взял ситуацию под депутатский контроль и пообещал разобраться, как и с проблемами вывоза мусора с контейнерных площадок. Александр Звягин сообщил, что в ближайшее время предоставит избирателям подробную информацию о перспективах решения вопроса.
