«Костяк формирования составят штурмовики французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки», — уточнила спецслужба.
По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они интенсивно проходят боевое слаживание. При этом в составе контингента будут как простые солдаты, так и офицеры.
В разведке добавили, что во Франции ускоренными темпами создают дополнительные места в госпиталях для приема раненых, а врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.
СВР уточнила, что президент Эммануэль Макрон, отчаявшись вывести Франции из социально-экономического кризиса, грезит интервенцией и не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца. При этом политик мечтающий о лаврах Наполеона, плохо изучал историю.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.