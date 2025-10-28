Челябинская гордума ввела новые правила для депутатов-прогульщиков

Решение принято на заседании представительного органа во вторник, 28 октября. Теперь депутатам нельзя прогуливать заседания просто так — об отсутствии следует предупреждать.
«Депутаты должны заблаговременно уведомлять о своем отсутствии на заседаниях Челябинской городской думы, президиума, заседаниях комиссий, рабочих групп, общественных, экспертных советов и иных совещательных органов, в состав которых входит депутат», — рассказали в думе.
Никаких наказаний для прогульщиков в думе Челябинска не ввели. Муниципальные депутаты не стали следовать примеру областного законодательного собрания, которое в сентябре 2025 года утвердило штрафы для тех, кто игнорирует заседания без уважительной причины.