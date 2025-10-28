Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко». Своей оценкой президент Беларуси поделился во время выступления на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, где собрались представители 40 государств и представители 7 международных организаций, так как ОДКБ, СВМДА, ШОС, Союзное государство, СНГ, Красный Крест, МОМ.
Во время своей речи президент Беларуси отметил, что оппоненты сегодня внимательно наблюдают за Минском. И целью закрытия Литвой границы с Беларусью, которое Лукашенко назвал безумной аферой, было не допустить присутствия некоторых участников на конференции.
«И повод придумали абсурдный. Воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», — подчеркнул глава государства.
Ранее Лукашенко оценил заявления, что Беларусь и Россия пойдут на Лондон и Париж.
А еще Лукашенко назвал «глупостью несусветной» обвинения в угрозах от Беларуси и РФ.
Также мы сообщали, что белорусский банк сказал о четырехдневных сложностях с операциями по картам.