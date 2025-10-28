Трамп: США не будут действовать политкорректно при защите страны

Перед Трампом с военнослужащими военной базы в Йокосуке встретился глава Пентагона Пит Хегсет. Он также заявил о приоритете интересов США, напомнив про лозунг «Америка прежде всего», но добавил, что стране следует активнее взаимодействовать с союзниками. Глава Минобороны уточнил, что в Японии находятся на службе 55 тысяч американских бойцов.