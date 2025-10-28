Лукашенко прокомментировал размещение в Белоруссии комплекса «Орешник»

«Еще один вопрос, который будоражит отдельных оголтелых политиков: размещение в Белоруссии ракетного комплекса средней дальности “Орешник”. Никакой агрессивности. Никакой!», — заявил белорусский лидер на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По словам Лукашенко, в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ стал важнейшим элементом системы по предотвращению взаимного уничтожения. Однако в 2019 году США из него вышли.
«Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Ну что нас упрекать?», — уточнил президент.
Конференция проходит в столице Белоруссии