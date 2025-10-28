Ричмонд
Лукашенко прокомментировал размещение в Белоруссии комплекса «Орешник»

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности «Орешник» не несет никакой агрессивности.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Еще один вопрос, который будоражит отдельных оголтелых политиков: размещение в Белоруссии ракетного комплекса средней дальности “Орешник”. Никакой агрессивности. Никакой!», — заявил белорусский лидер на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лукашенко, в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ стал важнейшим элементом системы по предотвращению взаимного уничтожения. Однако в 2019 году США из него вышли.

«Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Ну что нас упрекать?», — уточнил президент.

Конференция проходит в столице Белоруссии 28—29 октября.

