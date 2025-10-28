Лукашенко назвал якобы стихийные революции поколения Z вызовом современности

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что за последнее время удалось выйти на развязки по нескольким застарелым конфликтам. Он высказал надежду на то, что указанные развязки окажутся долгосрочным. Президент уточнил, что Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение, остановилась двухлетняя война в Газе.