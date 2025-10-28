Лукашенко назвал якобы стихийные революции поколения Z вызовом современности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября, во вторник, во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, назвал якобы стихийные революции поколения Z вызовом современности. Подробности приводит БелТА.
Глава государства напомнил о примере, который приводил на прошлой конференции: в мире идут около 50 вооруженных конфликтов разной интенсивности. Он уточнил, что это максимальное число с момента окончания Второй мировой войны.
— Растут ожесточение, число жертв, беженцев, экономические потери. Отдельным вызовом становятся якобы стихийные революции поколения Z (Бангладеш, Непал, Мадагаскар), — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что за последнее время удалось выйти на развязки по нескольким застарелым конфликтам. Он высказал надежду на то, что указанные развязки окажутся долгосрочным. Президент уточнил, что Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение, остановилась двухлетняя война в Газе.
— В остальных горячих точках проблесков надежды нет, — заявил глава государства.
