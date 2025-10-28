Ричмонд
НАЦ проводит обыски по делу о коррупции в Госналогслужбе

В Госналогслужбе выявлена коррупционная схема, один чиновник задержан, ещё трое находятся под следствием.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) совместно с прокурорами Кагульской прокуратуры проводят во вторник обыски по нескольким адресам в муниципиях Кишинёв и Оргеев в рамках уголовного дела в отношении нескольких сотрудников Государственной налоговой службы (ГНС), подозреваемых в участии в системной коррупционной схеме.

Уголовное дело было возбуждено Национальным антикоррупционным центром по обоснованному подозрению в совершении преступлений, связанных с использованием служебного положения в корыстных целях и пассивной коррупцией.

Согласно собранным доказательствам, сотрудники ГНС действовали по незаконной схеме, систематически требуя и получая денежные средства от различных экономических агентов с целью уклонения от составления документов налогового контроля, не документирования выявленных нарушений в коммерческой деятельности или применения более мягких санкций. В среднем требуемые суммы составляли около 500 евро в зависимости от тяжести выявленных нарушений.

В результате проведенных сегодня процессуальных действий один из должностных лиц Государственной фискальной службы был задержан на 72 часа, а в отношении троих других лиц ведется следствие. В настоящее время НАЦ и Кагульская городская прокуратура проводят обыски, допросы и другие оперативно-розыскные мероприятия для установления всей сети соучастия и полного документирования фактов.

Мы уточняем, что любой человек считается невиновным до вынесения окончательного и бесповоротного решения суда.