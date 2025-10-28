НАЦ проводит обыски по делу о коррупции в Госналогслужбе

В результате проведенных сегодня процессуальных действий один из должностных лиц Государственной фискальной службы был задержан на 72 часа, а в отношении троих других лиц ведется следствие. В настоящее время НАЦ и Кагульская городская прокуратура проводят обыски, допросы и другие оперативно-розыскные мероприятия для установления всей сети соучастия и полного документирования фактов.