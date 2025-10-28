В Свердловской области согласована ключевая тройка министров: кто получит портфель

В Свердловской области сформирована ключевая тройка министров, отвечающих за финансовую и социальную стабильность региона.
Первым одобрение на должность министра финансов региона получил Александр Старков. Функционал для главы ведомства оказался не новым. На этом месте он работает с 2021 года. После одобрения Александр Старков отметил, что за годы совместной работы уже достигнуты большие результаты, касающиеся всех жителей Свердловской области, «сейчас мы на пути помощи нашим ребятам, которые находятся за ленточкой».
Как отметил присутствующий на 48-м заседании Заксо губернатор Свердловской области Денис Паслер, региональная помощь участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей со стороны региона увеличена в 5 раз.
Социальный блок возглавил Андрей Злоказов. Это переназначение продолжает его работу на данном посту, который он занимает с 2012 года.
В своем обращении к депутатам Андрей Злоказов отметил, что социальная сфера представляет собой обширное поле для работы. Среди ключевых приоритетов он назвал продолжение деятельности над решением демографических вопросов, взаимодействие с ветеранами специальной военной операции (СВО) и их семьями, обеспечение стабильности в осуществлении выплат всем социальным группам.
Алексей Кузнецов утвержден в должности замгубернатора — министра госимущества Свердловской области.
«Будем и дальше эффективно управлять государственной собственностью», — отметил после одобрения своей кандидатуры Алексей Кузнецов.
Основной задачей на посту он видит улучшение инфраструктуры управления региональным имуществом, привлечение инвестиций и повышение эффективности эксплуатации объектов собственности.
Сформированная тройка министров будет работать в тесной координации, поскольку их ведомства взаимосвязаны: доходы от управления государственным имуществом поступают в бюджет, который распределяется министерством финансов, при этом значительная часть средств направляется на социальные нужды.
