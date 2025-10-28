В Свердловской области согласована ключевая тройка министров: кто получит портфель

Первым одобрение на должность министра финансов региона получил Александр Старков. Функционал для главы ведомства оказался не новым. На этом месте он работает с 2021 года. После одобрения Александр Старков отметил, что за годы совместной работы уже достигнуты большие результаты, касающиеся всех жителей Свердловской области, «сейчас мы на пути помощи нашим ребятам, которые находятся за ленточкой».