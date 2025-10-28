Губернатор Петербурга определил порядок выплат семьям с детьми на погашение жилищных кредитов

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О внесении изменений в постановление правительства Петербурга от 22.05.2013 № 343». Документом определен порядок предоставления новой меры социальной поддержки для семей с детьми, которая предусматривает погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 550 тыс. рублей.