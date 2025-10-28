Ричмонд
Губернатор Петербурга определил порядок выплат семьям с детьми на погашение жилищных кредитов

Средства дополнят федеральную выплату в 450 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О внесении изменений в постановление правительства Петербурга от 22.05.2013 № 343». Документом определен порядок предоставления новой меры социальной поддержки для семей с детьми, которая предусматривает погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 550 тыс. рублей.

Выплата положена зарегистрированным в Северной столице при рождении в период с 1 января по 31 декабря 2027 года третьего или последующего ребенка. Средства дополнят федеральную выплату в 450 тыс. рублей.

Планируется, что новую городскую меру социальной поддержки смогут получить до 500 петербургских семей в год.

Пресс-служба Смольного
