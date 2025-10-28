Лукашенко назвал размещение комплекса «Орешник» в Беларуси ответной мерой

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходи 28 октября, назвал размещение комплекса «Орешник» в Беларуси ответной мерой. Подробности сообщает БелТА.
— Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» прекратятся, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никому не угрожает, а лишь обеспечивает свою безопасность. По словам главы государства, белорусская сторона всегда открыты к конструктивному диалогу, взаимным шагам по снижению напряженности.
— Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся! — подчеркнул глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал якобы стихийные революции поколения Z вызовом современности.
Тем временем Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».
Кроме того, глава МИД Максим Рыженков отреагировал на закрытие Литвой границы с Беларусью: «Какие-то провокации».