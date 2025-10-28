Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал размещение комплекса «Орешник» в Беларуси ответной мерой

Лукашенко сказал, с чем связано размещение комплекса «Орешник» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходи 28 октября, назвал размещение комплекса «Орешник» в Беларуси ответной мерой. Подробности сообщает БелТА.

— Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» прекратятся, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никому не угрожает, а лишь обеспечивает свою безопасность. По словам главы государства, белорусская сторона всегда открыты к конструктивному диалогу, взаимным шагам по снижению напряженности.

— Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся! — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал якобы стихийные революции поколения Z вызовом современности.

Тем временем Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».

Кроме того, глава МИД Максим Рыженков отреагировал на закрытие Литвой границы с Беларусью: «Какие-то провокации».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше