Артур Абдрашитов возглавил минтранс Самарской области в статусе врио

Обязанности главы регионального минтранса до недавнего времени исполнял Сергей Неретин. Прежний руководитель областного министерства Иван Пивкин в августе 2025 года был признан виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Бывшего чиновника оштрафовали на 480 тыс. руб. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности в структурах власти.