Артур Абдрашитов возглавил минтранс Самарской области в статусе врио

Бывший министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов возглавил министерство транспорта региона в статусе временно исполняющего обязанности. Информация появилась на сайте министерства.

Источник: Коммерсантъ

Министром туризма Самарской области Артур Абдрашитов был в 2022—2024 годах. В декабре 2024 года чиновник стал помощником губернатора по вопросам туризма.

Обязанности главы регионального минтранса до недавнего времени исполнял Сергей Неретин. Прежний руководитель областного министерства Иван Пивкин в августе 2025 года был признан виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Бывшего чиновника оштрафовали на 480 тыс. руб. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности в структурах власти.