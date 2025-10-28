Ричмонд
Лукашенко: Беларуси и России не нужна Европа — Париж, Лондон, Вильнюс и Варшава

Лукашенко заявил, что Беларуси и России не нужна эскалация.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Беларуси и России не нужна Европа — Париж, Лондон, Вильнюс и Варшава. Подробности пишет БелТА.

Глава государства заявил, что Беларусь и Россия никуда не нацелены. По его словам, никакая Европа, Париж и Лондон двум странам не нужны.

— Даже Литва и Польша, Вильнюс и Варшава. Нам не нужна эскалация, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».

Тем временем Лукашенко назвал якобы стихийные революции поколения Z вызовом современности.

Кроме того, Лукашенко назвал размещение комплекса «Орешник» в Беларуси ответной мерой.

