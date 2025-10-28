«Мы не считаем себя виноватыми». Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 28 октября, высказался об ухудшении отношений с Западом. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
— Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, — заявил президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь руку протягивает, однако это не рука просящего. Глава государства уточнил:
— Это рука имеющего собственное достоинство партнера, который предлагает сообща и искренне работать ради мира для наших детей и внуков.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал размещение комплекса «Орешник» в Беларуси ответной мерой.
Тем временем Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».
Вместе с тем Лукашенко назвал якобы стихийные революции поколения Z вызовом современности.