Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал роковую ошибку в международных отношениях

Президент Беларуси сказал о роковой ошибке, которую допускают в международных отношениях.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко назвал роковую ошибку в международных отношениях на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», во время своего выступления президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике пренебрежение принципом неделимости безопасности, назвав это роковой ошибкой.

По мнению главы государства, основная причина отсутствия прогресса в снижении глобальной напряженности кроется именно в последовательном игнорировании этого принципа.

«В результате международные отношения сегодня приходится характеризовать не в категориях доверия и сотрудничества, а оперируя данными о километрах новых заграждений и мегатоннах смертоносных вооружений. За такой опасной математикой — судьбы уже не отдельных людей, а всего человечества!», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что попытки обеспечить безопасность одной страны в ущерб другим чреваты серьезными последствиями, ссылаясь на примеры текущих конфликтов.

«Игнорирование простой истины, что безопасность одного государства не может строиться за счет другого, — это трагическая ошибка, если не сказать роковая. Драматические события в Украине, на Ближнем Востоке тому прямое подтверждение» — заключил президент Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше