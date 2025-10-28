Лукашенко назвал роковую ошибку в международных отношениях на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», во время своего выступления президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике пренебрежение принципом неделимости безопасности, назвав это роковой ошибкой.
По мнению главы государства, основная причина отсутствия прогресса в снижении глобальной напряженности кроется именно в последовательном игнорировании этого принципа.
«В результате международные отношения сегодня приходится характеризовать не в категориях доверия и сотрудничества, а оперируя данными о километрах новых заграждений и мегатоннах смертоносных вооружений. За такой опасной математикой — судьбы уже не отдельных людей, а всего человечества!», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что попытки обеспечить безопасность одной страны в ущерб другим чреваты серьезными последствиями, ссылаясь на примеры текущих конфликтов.
«Игнорирование простой истины, что безопасность одного государства не может строиться за счет другого, — это трагическая ошибка, если не сказать роковая. Драматические события в Украине, на Ближнем Востоке тому прямое подтверждение» — заключил президент Беларуси.