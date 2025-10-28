Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия извинится, если виновата в инциденте с метеозондами в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если будут приведены доказательства вины республики в инциденте с метеозондами с контрабандой на территории Литвы, Минск принесет извинения.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Если виноват — надо всегда извиняться. Если мы будем убеждены, что мы виноваты — нас убедят в этом, пробуют сейчас убедить, мы публично готовы это обсуждать — мы извинимся, это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, то надо решать вопрос там», — заявил Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Литва утверждает, что контрабандисты из Белоруссии используют воздушные шары с гелием для переправки сигарет. По этой причине за последние недели аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу. На прошлой неделе литовские власти четыре раза закрыли КПП на границе с Белоруссией.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше