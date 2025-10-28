Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: группировки «высасывают» мигрантов из Беларуси в Германию

Глава государства уточнил, что официальный Берлин закрывает глаза на ту ситуацию, о которой немецким чиновникам сообщает белорусская сторона.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, как происходит процесс переправки мигрантов в Евросоюз через Беларусь.

В Минске 28—29 октября проходит III Международная конференция по евразийской безопасности. Сегодня на конференции выступил глава государства, в том числе он рассказал и о проблеме с мигрантами, в которой в Евросоюзе принято обвинять Беларусь.

Лукашенко уточнил, что на Западе существуют целые группировки, которые занимаются переправкой мигрантов.

«Вплоть до Германии созданы бандитские группы, которые “высасывают” мигрантов из Беларуси и туда в Германию их направляют. Вот, в чем проблема», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Берлин знает об этой ситуации, об этом немецким должностным лицам сообщала белорусская сторона.

«Немцы помалкивают. Когда мы встречаемся с должностными лицами в Германии и начинаем говорить о миграции и Польше — они закрывают глаза, они знают, что происходит», — подчеркнул белорусский лидер.

Поэтому, добавил президент, в таких условиях Беларусь не должна защищать от мигрантов Европу.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше