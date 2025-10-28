Лукашенко: группировки «высасывают» мигрантов из Беларуси в Германию

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, как происходит процесс переправки мигрантов в Евросоюз через Беларусь.
В Минске
Лукашенко уточнил, что на Западе существуют целые группировки, которые занимаются переправкой мигрантов.
«Вплоть до Германии созданы бандитские группы, которые “высасывают” мигрантов из Беларуси и туда в Германию их направляют. Вот, в чем проблема», — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что Берлин знает об этой ситуации, об этом немецким должностным лицам сообщала белорусская сторона.
«Немцы помалкивают. Когда мы встречаемся с должностными лицами в Германии и начинаем говорить о миграции и Польше — они закрывают глаза, они знают, что происходит», — подчеркнул белорусский лидер.
Поэтому, добавил президент, в таких условиях Беларусь не должна защищать от мигрантов Европу.