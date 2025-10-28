Путин поддержал идею добровольческих отрядов для защиты опасных объектов

«Активная работа по устранению этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства», — уточнил он (цитата по ТАСС).
13 октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым устанавливаются условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. Его подготовило Минобороны России.
Авторы инициативы предложили прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций могут привлекаться граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве вооруженных сил.