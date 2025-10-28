Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров о надеждах на Трампа, большой европейской войне и угрозе НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

  • Расширение НАТО «не прекращается ни на минуту».
  • Запад не скрывает приготовления к большой европейской войне.
  • Не может не вызывать беспокойство активизация НАТО в Арктике, эта территория должна быть мирной.
  • Москва надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к урегулированию конфликта на Украине на основе встречи на Аляске.
  • Руководство стран НАТО всеми силами убеждает США отказаться от идеи урегулирования на Украине.
  • У России нет намерения нападать на страны НАТО и ЕС, Москва готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности.
  • НАТО стремится застолбить место в Тихом океане, подрывая основы архитектуры безопасности, их цель — сдержать КНР и изолировать РФ.
  • Подходы к миру на Украине выработаны на основе предложений США.
  • Угроза от НАТО исходит в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Россия выступает против превращения Евразии в вотчину НАТО.
  • Перспективы осмысленного диалога с нынешними элитами стран ЕС не просматривается.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше