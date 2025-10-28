- Расширение НАТО «не прекращается ни на минуту».
- Запад не скрывает приготовления к большой европейской войне.
- Не может не вызывать беспокойство активизация НАТО в Арктике, эта территория должна быть мирной.
- Москва надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к урегулированию конфликта на Украине на основе встречи на Аляске.
- Руководство стран НАТО всеми силами убеждает США отказаться от идеи урегулирования на Украине.
- У России нет намерения нападать на страны НАТО и ЕС, Москва готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности.
- НАТО стремится застолбить место в Тихом океане, подрывая основы архитектуры безопасности, их цель — сдержать КНР и изолировать РФ.
- Подходы к миру на Украине выработаны на основе предложений США.
- Угроза от НАТО исходит в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Россия выступает против превращения Евразии в вотчину НАТО.
- Перспективы осмысленного диалога с нынешними элитами стран ЕС не просматривается.
