Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле назвали планы Франции ввести войска на Украину тревожными

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными данные о планах Франции ввести войска на Украину.

Источник: © РИА Новости

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме.

«Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем», — отметил он.

Комментируя информацию СВР, официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала президент Эммануэлю Макрону отправить французских солдат охранять музеи страны, где в последнее время участились грабежи.

В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше