В Кремле назвали планы Франции ввести войска на Украину тревожными

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме.
«Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем», — отметил он.
Комментируя информацию СВР, официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала президент Эммануэлю Макрону отправить французских солдат охранять музеи страны, где в последнее время участились грабежи.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.