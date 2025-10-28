Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности во вторник, 28 октября, назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились. Подробности приводит БелТА.
Глава государства уточнил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе, а также на современные угрозы (подробнее — здесь).
— Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» прекратятся, — акцентировал внимание президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь никому не угрожает, а обеспечивает свою безопасность. Глава государства уточнил, что белорусская сторона открыта к конструктивному диалогу и взаимным шагам, направленным на снижение напряженности.
— Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся! — заметил президент Беларуси.
