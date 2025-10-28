Дело экс-депутата Горсовета Бойко* рассмотрит суд Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата Горсовета Сергея Бойко*. Его обвиняют в повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Уголовное дело поступило в суд 28 октября. Следствие считает, что Бойко* нарушил требования законодательства об иностранных агентах дважды в течение одного года.
Ранее, 26 августа 2025 года, в отношении экс-депутата уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установили на два месяца со дня его фактического задержания на территории России.
* Признан минюстом РФ иностранным агентом, а также внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.