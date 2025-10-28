Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело экс-депутата Горсовета Бойко* рассмотрит суд Новосибирска

Следствие считает, что Бойко* дважды нарушил требования законодательства об иностранных агентах.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата Горсовета Сергея Бойко*. Его обвиняют в повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Уголовное дело поступило в суд 28 октября. Следствие считает, что Бойко* нарушил требования законодательства об иностранных агентах дважды в течение одного года.

Ранее, 26 августа 2025 года, в отношении экс-депутата уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установили на два месяца со дня его фактического задержания на территории России.

* Признан минюстом РФ иностранным агентом, а также внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.