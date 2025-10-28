«Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит». Лукашенко сказал, что европейским политикам пока мир не нужен

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности во вторник, 28 октября, сказал, что европейским политикам пока мир не нужен. Подробности передает БелТА.
— Пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен, — заявил глава государства.
Президент Беларуси подчеркнул, что европейские политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что политики поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит.
— Нет и еще раз нет! Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации, — обратил внимание глава государства.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».
