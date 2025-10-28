Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Песков: Россия будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявлений Литвы об ограничении транзита.

В воскресенье портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.

«Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, с неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какими будут действия Москвы в ответ на данные заявления.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше