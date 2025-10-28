Лукашенко заявил, что Беларусь протягивает руку Западу, но это не рука просящего

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 октября, во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что Беларусь протягивает руку Западу, но это не рука просящего. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси подчеркнул, что Беларусь не считает себя виноватой в ухудшении отношений с Западом, а также его отдельными странами.
— Но руку протягиваем. Это не рука просящего, — уточнил Александр Лукашенко.
По словам главы государства, это рука партнера, которая имеет собственное достоинство и предлагает сообща и искренне работать ради мира для детей и внуков.