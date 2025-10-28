Лукашенко заявил, что Беларусь протягивает руку Западу, но это не рука просящего

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 октября, во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что Беларусь протягивает руку Западу, но это не рука просящего. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».