Лукашенко заявил, что Беларусь протягивает руку Западу, но это не рука просящего

Лукашенко сказал, что Беларусь протягивает руку Западу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 октября, во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что Беларусь протягивает руку Западу, но это не рука просящего. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Беларуси подчеркнул, что Беларусь не считает себя виноватой в ухудшении отношений с Западом, а также его отдельными странами.

— Но руку протягиваем. Это не рука просящего, — уточнил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, это рука партнера, которая имеет собственное достоинство и предлагает сообща и искренне работать ради мира для детей и внуков.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше