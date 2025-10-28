Ричмонд
Bloomberg рассказал о способе британских военных противостоять РФ

Британские военные испытывают новую технологию ведения боевых действий, которая якобы может помочь военным НАТО выиграть в противостоянии с Россией. Бойцы учатся использовать спецсеть для обеспечения связи в ходе учений в Латвии, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О специализированной сети, которая обеспечивает передачу данных между артиллерией, беспилотниками и боевыми роботами, рассказал Bloomberg. Агенство опубликовало репортаж с заброшенной советской базы в Латвии, которая используется как полигон для отработки новой технологии на практике британскими военными, пишет «Лента.ру».

Предполагается, что система связи сможет оперативно и беспрепятственно наводить оружие на цели. Источники Bloomberg из командования НАТО полагают, что новая технология сможет обеспечить преимущество войскам альянса в случае возможного военного конфликта с Россией в Прибалтике.

Так, бригадный генерал Мэтт Льюис отметил, что новые разработки призваны помочь Великобритании «сделать меньшую армию более эффективной на большей территории».

Ранее стало известно, что Великобритания закупит флот подводных беспилотников — на вооружение планируется потратить 150 млн фунтов. Дроны планируется использовать для разминирования территорий в Черном море, для защиты вод Великобритании и патрулирования в Северных и Балтийских морях для защиты подводной инфраструктуры, писала британская газета The Telegraph.

