Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу

Проект поправок на рассмотрение в Госдуму внесли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР) в июле 2025 года. В сентябре депутаты также внесли корреспондирующие поправки, согласно которым штрафовать за несообщение в военкомат о переезде можно будет в течение всего года, а не только в период призыва. Документ еще не прошел первое чтение.