Лукашенко ответил на обвинения в использовании Беларусью миграции как оружия

Глава государства призвал называть вещи своими именами. Он акцентировал внимание на том, что миграция, в первую очередь, является следствием кризисов, следствием разрушенных экономик, а также разорванных социальных связей, уничтоженных государственных институтов в Африке, на Ближнем Востоке и в ряде других стран в результате безответственной политики со стороны коллективного Запада.