Лукашенко ответил на обвинения в использовании Беларусью миграции как оружия

Лукашенко заявил, что Запад пытается искусственно обвинить Беларусь в использовании миграции как оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 28 октября, ответил на обвинения в использовании Беларусью миграции как оружия. Подробности сообщает БелТА.

— Запад в ставшей привычной логике двойных стандартов пытается искусственно обвинить Беларусь в применении миграции как оружия. Четко и однозначно заявляю: мы не занимаемся и не собираемся заниматься использованием миграционных процессов ни в каком виде, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства призвал называть вещи своими именами. Он акцентировал внимание на том, что миграция, в первую очередь, является следствием кризисов, следствием разрушенных экономик, а также разорванных социальных связей, уничтоженных государственных институтов в Африке, на Ближнем Востоке и в ряде других стран в результате безответственной политики со стороны коллективного Запада.

— Когда вы дестабилизируете и бомбите другие страны, выкачиваете их ресурсы и ставите под угрозу их будущее, чего вы ожидаете? Что люди останутся на руинах своих домов? — поинтересовался Александр Лукашенко.

Президент отметил, что люди поедут туда, где, как они надеются, есть хотя бы относительная безопасность для них и их детей. Глава государства заметил:

— И скажите этим несчастным, что они не имеют на это права.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».

Тем временем Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».

Кроме того, Лукашенко назвал роковую ошибку в международных отношениях.

